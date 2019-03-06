"Хьюстон" обыграл "Торонто", Харден набрал 35 очков

"Торонто" на своем паркете уступил "Хьюстону" в матче регулярного чемпионата НБА (95:107). "Рокитс" одержал шестую победу кряду. Самым результативным игроком встречи стал Джеймс Харден, набравший 35 очков.

В других встречах "Оклахома-Сити" проиграла "Миннесоте", несмотря на 38 очков и 13 подборов Расселла Уэстбрука, а "Мемфис" выиграл у "Портленда" благодаря 40 очкам Майка Конли.

НБА

Регулярный сезон

"Миннесота" – "Оклахома-Сити" – 131:120 (30:24, 41:33, 31:30, 29:33)

М: Таунс (41 + 14 подборов), Роуз (19), Уиггинс (18)

О: Уэстбрук (38 + 13 подборов), Джордж (25), Шредер (14)

"Мемфис" – "Портленд" – 120:111 (20:33, 41:30, 21:23, 38:25)

М: Конли (40), Райт (25), Валанчюнас (17)

П: Макколлум (27), Лиллард (24), Харклесс (20)

"Торонто" – "Хьюстон" – 95:107 (19:23, 18:32, 34:14, 24:38)

Т: Леонард (26), Сиакам (17 + 10 подборов), Грин (14)

Х: Харден (35), Грин (18), Риверс (13), Гордон (13)