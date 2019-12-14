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«Хьюстон» обыграл «Орландо» благодаря 54 очкам Хардена

05:17
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«Хьюстон» на выезде выиграл у «Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА (130:107). Для «Мэджик» это третье поражение кряду.

Разыгрывающий защитник «Рокитс» Джеймс Харден набрал 54 очка и стал самым результативным игроком встречи.

НБА

Регулярный чемпионат

«Орландо» — «Хьюстон» — 107:130 (22:28, 33:34, 23:34, 29:34)

О: Фурнье (27), Гордон (21), Росс (13).

Х: Харден (54), Уэстбрук (23), Маклемор (18).

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Дополнительная информация

http://sport-express.ru/basketball/L/men/nba/

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