«Хьюстон» обыграл «Орландо» благодаря 54 очкам Хардена
05:17
«Хьюстон» на выезде выиграл у «Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА (130:107). Для «Мэджик» это третье поражение кряду.
Разыгрывающий защитник «Рокитс» Джеймс Харден набрал 54 очка и стал самым результативным игроком встречи.
НБА
Регулярный чемпионат
«Орландо» — «Хьюстон» — 107:130 (22:28, 33:34, 23:34, 29:34)
О: Фурнье (27), Гордон (21), Росс (13).
Х: Харден (54), Уэстбрук (23), Маклемор (18).
? FINAL SCORE THREAD ?— NBA (@NBA) December 14, 2019
James Harden (54 PTS, 10 3PM) goes for 50+ and 10 3PM for the 2nd consecutive game as the @HoustonRockets win in Orlando! #OneMission
Russell Westbrook: 23 PTS, 7 REB, 6 AST
Ben McLemore: 18 PTS, 6 3PM pic.twitter.com/ffIhdMWhZy
НБА: расписание и результаты матчей, новости, статистика игроков
Дополнительная информация
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...