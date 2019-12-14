«Хьюстон» обыграл «Орландо» благодаря 54 очкам Хардена

«Хьюстон» на выезде выиграл у «Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА (130:107). Для «Мэджик» это третье поражение кряду.

Разыгрывающий защитник «Рокитс» Джеймс Харден набрал 54 очка и стал самым результативным игроком встречи.

НБА

Регулярный чемпионат

«Орландо» — «Хьюстон» — 107:130 (22:28, 33:34, 23:34, 29:34)

О: Фурнье (27), Гордон (21), Росс (13).

Х: Харден (54), Уэстбрук (23), Маклемор (18).

? FINAL SCORE THREAD ?



James Harden (54 PTS, 10 3PM) goes for 50+ and 10 3PM for the 2nd consecutive game as the @HoustonRockets win in Orlando! #OneMission



Russell Westbrook: 23 PTS, 7 REB, 6 AST

Ben McLemore: 18 PTS, 6 3PM pic.twitter.com/ffIhdMWhZy — NBA (@NBA) December 14, 2019

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