«Хьюстон» обыграл «Оклахому» и вышел вперед в серии

«Хьюстон» выиграл у «Оклахомы» (114:80) в матче первого раунда плей-офф НБА. Команда повела в серии — 3-2.

В составе победителей самым результативным стал Джеймс Харден — 31 очко. У «Оклахомы» с 19-ю очками лучшим снайпером стал Деннис Шредер. Следующий матч состоится 31 августа. Начало в 19.00 по московскому времени.

НБА

Плей-офф

Западная конференция. Первый раунд

Пятый матч

«Хьюстон» — «Оклахома» — 114:80 (24:14, 24:31, 37:18, 29:17).

Счет в серии: 3-2