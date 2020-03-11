«Хьюстон» обыграл «Миннесоту» благодаря 37 очкам Хардена

«Хьюстон» переиграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НБА (117:111). Разыгрывающий защитник «Рокитс» Джеймс Харден набрал 37 очков.

В других встречах «Мемфис» уступил «Орландо» (115:120), «Сан-Антонио» обыграл «Даллас» (119:109), «Чикаго» взял верх над «Кливлендом» (108:103).

НБА

Регулярный чемпионат

«Мемфис» — «Орландо» — 115:120 (35:27, 28:23, 23:35, 29:35)

М: Валанчюнас (27 + 16 подборов), Брукс (12), Морант (21).

О: Росс (24), Картер-Уильямс (20), Вучевич (19 + 11 подборов).

«Сан-Антонио» — «Даллас» — 119:109 (27:29, 27:30, 29:26, 36:24)

С: Олдридж (24), Гэй (17), Белинелли (16).

Д: Дончич (38), Хардуэй (20), Финни-Смит (15).

«Хьюстон» — «Миннесота» — 117:111 (26:35, 26:21, 31:24, 34:31)

Х: Харден (37), Уэстбрук (27), Гордон (16).

М: Расселл (28), Эрнангомес (18 + 10 подборов), Джонсон (16).

«Чикаго» — «Кливленд» — 108:103 (27:29, 27:23, 24:26, 30:25)

Ч: Уайт (20), Картер (17), Валентайн (15), Маркканен (15), Портер (15).

К: Секстон (26), Драммонд (21), Лав (17).