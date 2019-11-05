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«Хьюстон» обыграл «Мемфис», Харден набрал 44 очка

06:35
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«Мемфис» уступил на своем паркете «Хьюстону» в матче регулярного чемпионата НБА (100:107). «Гризлиз» потерпели третье поражение кряду.

Разыгрывающий «Рокетис» Джеймс Харден? оформил дабл-дабл: 44 очка и 10 подборов.

НБА

Регулярный чемпионат

«Мемфис» — «Хьюстон» — 100:107 (28:33, 32:29, 16:22, 24:23)

М: Морант (23), Брукс (17), Кабокло (11).

Х: Харден (44 + 10 подборов), Гордон (16), Хауз (15).

НБА: таблица регулярного чемпионата, расписание и результаты матчей

Дополнительная информация

http://sport-express.ru/basketball/L/men/nba/

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