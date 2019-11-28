«Хьюстон» обыграл «Майами», Харден набрал 34 очка

«Хьюстон» на своем паркете выиграл у «Майами» в матче регулярного чемпионата НБА (117:108). Разыгрвающий защитник Джеймс Харден набрал 34 очка.

В других встречах дабл-дабл Яннис Адетокунбо помог «Милуоки» обыграть «Атланту» (111:102), а «Мемфис» дома проиграл «Клипперс» (119:121).

НБА

Регулярный чемпионат

«Милуоки» — «Атланта» — 111:102 (33:17, 27:42, 21:23, 30:20)

М: Адетокунбо (30 + 10 подборов), Миддлтон (16), Ильясова (13).

А: Паркер (33 + 14 подборов), Янг (29).

«Мемфис» — «Клипперс» — 119:121 (31:35, 29:29, 28:28, 31:29)

М: Валанчюнас (30 + 16 подборов), Моран (20 + 11 передач), Краудер (20).

К: Харрелл (24 + 10 подборов), Уильямс (24 + 13 передач), Джордж (22).

«Хьюстон» — «Майами» — 117:108 (27:23, 39:19, 25:26, 26:40)

Х: Харден (34), Уэстбрук (27), Хауз (23).

М: Хирро (22), Олиник (19), Адебайо (17 + 11 подборов).

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