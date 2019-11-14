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«Хьюстон» обыграл «Клипперс» и продлил победную серию, Харден набрал 47 очков

06:24
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«Хьюстон» на своем паркете переиграл «Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА (102:93). «Рокитс» одержали третью победу кряду.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Хьюстона» Джеймс Харден?, набравший 47 очков.

НБА

Регулярный чемпионат

«Хьюстон» — «Клипперс» — 102:93 (31:15, 18:22, 25:31, 28:25)

Х: Харден (47), Уэстбрук (17), Капела (12 + 20 подборов).

К: Леонард (26 + 12 подборов), Уильямс (20), Грин (14 + 14 подборов).

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Дополнительная информация

http://sport-express.ru/basketball/L/men/nba/

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