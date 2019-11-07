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«Хьюстон» обыграл «Голден Стэйт», Харден набрал 36 очков

06:03
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«Торонто» переиграл «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА (124:120).

В других встречах «Атланта» уступила «Чикаго» (93:113), а «Хьюстон» обыграл «Голден Стэйт» (129:112).

НБА

Регулярный чемпионат

«Атланта» — «Чикаго» — 93:113 (19:33, 22:23, 24:35, 28:22)

А: Паркер (18), Картер (14), Хертер (12).

Ч: Саторански (27), Маркканен (17), Данн (13), Портер (13).

«Торонто» — «Сакраменто» — 124:120 (36:23, 30:35, 29:30, 29:32)

Т: Лаури (24), Сиакам (23 + 13 подборов), Ибака (21).

С: Барнс (26), Богданович (22), Хилд (21).

«Хьюстон» — «Голден Стэйт» — 129:112 (30:29, 33:23, 35:31, 31:29)

Х: Харден (36 + 13 передач), Такер (22 + 11 подборов), Капела (19 + 16 подборов).

Г: Беркс (28), Пашалл (19), Робинсон (15 + 11 подборов).

НБА: таблица регулярного чемпионата, расписание и результаты матчей

Дополнительная информация

http://sport-express.ru/basketball/L/men/nba/

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