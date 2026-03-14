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14 марта, 05:52

«Хьюстон» победил «Нью-Орлеан», Дюрант набрал 32 очка

Евгений Козинов
Корреспондент
Кевин Дюрант забрасывает мяч в корзину.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Хьюстон» выиграл у «Нью-Орлеана» в матче регулярного чемпионата НБА — 107:105. Игра прошла на арене «Тойота» в Хьюстоне.

Форвард «Рокетс» Кевин Дюрант набрал 32 очка и стал самым результативным игроком в составе победителей.

«Хьюстон» с результатом 41-25 занимает 3-е метсо в Западной конференции. «Пеликанс» идут на 13-й строчке — 22-46.

НБА

Регулярный чемпионат

«Хьюстон» — «Нью-Орлеан» — 107:105 (28:24, 29:25, 23:23, 27:33)

Х: Дюрант (32), Томпсон (23 + 12 подборов), Шеппард (18), Смит (16).

Н: Мюррэй (35), Уильямсон (21), Мерфи (14).

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Баскетбол
НБА
БК Нью-Орлеан Пеликанс
БК Хьюстон Рокетс
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