«Хьюстон» начал с победы серию против «Лейкерс». Харден набрал 36 очков
06:45
«Лейкерс» уступили «Хьюстону» в первом матче 1/4 финала НБА (97:112). Самым результативным игроком встречи стал форвард «Рокитс» Джеймс Харден, набравший 36 очков.
Следующая игра в серии состоится 7 сентября.
НБА
Плей-офф
1/4 финала
Первый матч
«ЛА Лейкерс» — «Хьюстон» — 97:112 (28:29, 27:34, 24:22, 18:27)
Л: Дэвис (25 + 14 подборов), Джеймс (20), Карусо (14).
Х: Харден (36), Уэстбрук (24), Гордон (23).
Счет в серии: 1-0.
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