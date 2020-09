«Хьюстон» начал с победы серию против «Лейкерс». Харден набрал 36 очков

James Harden (36 PTS) and the @HoustonRockets win Game 1 vs. LAL! They play again Sun. (9/6) at 8:30pm/et on ABC. #NBAPlayoffs



Russell Westbrook: 24 PTS, 9 REB, 6 AST

Eric Gordon: 23 PTS

Anthony Davis: 25 PTS, 14 REB, 3 STL, 3 BLK

LeBron James: 20 PTS, 8 REB, 7 AST pic.twitter.com/spXfXIilQF