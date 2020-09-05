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«Хьюстон» начал с победы серию против «Лейкерс». Харден набрал 36 очков

06:45
5 сентября. «ЛА Лейкерс» — «Хьюстон» — 97:112. Леброн Джеймс в полете. Фото NBA
5 сентября. «ЛА Лейкерс» — «Хьюстон» — 97:112. Леброн Джеймс в полете. Фото NBA
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«Лейкерс» уступили «Хьюстону» в первом матче 1/4 финала НБА (97:112). Самым результативным игроком встречи стал форвард «Рокитс» Джеймс Харден, набравший 36 очков.

Следующая игра в серии состоится 7 сентября.

НБА

Плей-офф

1/4 финала

Первый матч

«ЛА Лейкерс» — «Хьюстон» — 97:112 (28:29, 27:34, 24:22, 18:27)

Л: Дэвис (25 + 14 подборов), Джеймс (20), Карусо (14).

Х: Харден (36), Уэстбрук (24), Гордон (23).

Счет в серии: 1-0.

Дополнительная информация:

https://sport-express.ru/basketball/L/men/nba/

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