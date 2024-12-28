«Миннесота» победила «Хьюстон», Эдвардс забросил трехочковый на последних секундах матча

«Миннесота» на выезде победила «Хьюстон» в матче регулярного чемпионата НБА — 113:112.

За 23 секунды до конца встречи атакующий защитник гостей Энтони Эдвардс забросил трехочковый бросок, который принес «Тимбервулвз» победу.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Рокетс» Альперен Шенгюн — 38 очков и 12 подборов.

«Миннесота» одержала 16-ю победу в 30 матчах и занимает 8-е место на «Западе». «Хьюстон» — на третьей строчке.

В параллельной игре «Мемфис» на выезде был сильнее «Нью-Орлеана» со счетом 132:124.

У «Гриззлиз» Джарен Джексон набрал 33 очка, на счету Джа Морэнта — 25 очков и 7 передач.

НБА. Регулярный чемпионат

«Нью-Орлеан» — «Мемфис» — 124:132 (25:32, 36:42, 27:30, 36:28)

28 декабря. Новый Орлеан. «Smoothie King Center».

«Хьюстон» — «Миннесота» — 112:113 (21:22, 31:35, 32:19, 28:37)

28 декабря. Хьюстон. «Toyota Center».