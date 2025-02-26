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26 февраля 2025, 07:23

«Милуоки» проиграл «Хьюстону», Адетокунбо оформил дабл-дабл

Евгений Козинов
Корреспондент

«Хьюстон» на своем паркете переиграл «Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА — 100:97. Форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо стал самым результативным игроком встречи, оформив дабл-дабл из 27 очков и 10 подборов.

НБА

Регулярный чемпионат

«Орландо» — «Кливленд» — 82:122 (16:34, 27:23, 23:35, 16:30)

О: Банкеро (26), Ф. Вагнер (19), Колдуэлл-Поуп (9), Картер (9).

К: Джером (20), Хантер (17), Э. Мобли (17), Струс (17), Митчелл (11).

«Мемфис» — «Финикс» — 151:148 ОТ (31:34, 27:28, 43:41, 36:34, 14:11)

М: Морант (29), Джарен Джексон (28), Бэйн (25), Уэллс (19), Альдама (17).

Ф: Букер (28 + 10 передач), Дюрант (26), Бил (24 + 11 передач), Бол (23), Аллен (21).

«Нью-Орлеан» — «Сан-Антонио» — 109:103 (16:30, 33:21, 30:32, 30:20)

Н: Мерфи (24), Уильямсон (18), Макколлум (13), Хоукинс (12).

С: Васселл (20), Фокс (15), Барнс (15), Пол (12 + 10 передач), Сохан (12).

«Хьюстон» — «Милуоки» — 100:97 (30:25, 27:34, 28:26, 15:12)

Х: Грин (25), Шенгюн (23 + 11 подборов), Брукс (16), Смит (13), Исон (12).

М: Я. Адетокунбо (27 + 10 подборов), Лиллард (22), Б. Лопес (12), Грин (12).

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