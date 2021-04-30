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«Хьюстон» обыграл «Милуоки» благодаря 50 очкам Портера

05:40
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«Хьюстон» выиграл у «Милуоки» в матче регулярного чемпионата НХЛ (143:136). Атакующий защитник «Рокетс» Кевин Портер набрал 50 очков.

В другой встрече «Миннесота» обыграла «Голден Стэйт» (126:114).

НБА

Регулярный чемпионат

«Хьюстон» — «Милуоки» — 143:136 (29:38, 36:35, 39:25, 39:38)

Х: Портер (50 + 11 передач), Вуд (31), Олиник (24 + 13 подборов).

М: Миддлтон (33), Форбс (30), Холидэй (29 + 10 передач).

«Миннесота» — «Голден Стэйт» — 126:114 (35:25, 25:33, 29:33, 37:23)

М: Рубио (26), Эдвардс (25), Таунс (22 + 11 подборов).

Г: Карри (37), Уиггинс (27), Грин (11), Малдер (11).

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