«Хьюстон» дома переиграл «Мемфис»

«Хьюстон» на своем паркете победил «Мемфис» в матче регулярного чемпионата НБА — 120:118.

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Рокетс» Джейлен Грин, набравший 42 очка. Лучшим у «Гриззлис» стал разыгрывающий защитник Джа Морант с 29 очками.

«Хьюстон» одержал 26 победу и занимает 2-е место в Западной конференции, «Мемфис» потерпел 15-е поражение и расположился на 3-й строчке.

НБА

Регулярный чемпионат

«Хьюстон» — «Мемфис» — 120:118 (23:30, 34:30, 30:32, 33:26)

ХЬЮ: Грин (42), Томпсон (19), Шенгюн (17), Уитмор (16).

МЕМ: Морант (29), Бэйн (25), Джексон (17), Уэллс (14), ЛаРавиа (12).