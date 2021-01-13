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«Лейкерс» обыграли «Хьюстон»

06:38
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«Лейкерс» обыграли «Хьюстон» в матче регулярного чемпионата НБА (117:100). В другой встрече «Оклахома» проиграла «Сан-Антонио» (102:112).

НБА

Регулярный чемпионат

«Оклахома-Сити» — «Сан-Антонио» — 102:112 (26:26, 17:25, 30:29, 29:32)

О: Гилджес-Александер (20), Диалло (16), Дорт (12).

С: Уокер (24), Джонсон (18), Миллс (17).

«Хьюстон» — «Лейкерс» — 100:117 (14:35, 34:36, 23:26, 29:20)

Х: Вуд (18), Харден (16), Казинс (13 + 10 подборов), Гордон (13).

Л: Джеймс (26), Дэвис (19 + 10 подборов), Колдуэлл-Поуп (14).

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