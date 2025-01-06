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Сегодня, 06:02

«Лейкерс» уступили «Хьюстону», Леброн оформил дабл-дабл

Сергей Разин
корреспондент
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«Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА на выезде уступили «Хьюстону» со счетом 115:119.

Самым результативным на паркете стал защитник «Рокетс» Джален Грин, набравший 33 очка. У гостей форвард Энтони Дэвис набрал 33 очка и сделал 13 подборов, у Леброна Джеймса 21 очко и 13 подборов.

«Лейкерс» с 20 победами в 35 матчах занимают седьмое место в Западной конференции, «Хьюстон» с 23 победами в 35 играх — на второй строчке.

НБА

Регулярный чемпионат

«Хьюстон» — «ЛА Лейкерс» — 119:115 (36:22, 31:27, 24:40, 28:26)
6 января. Хьюстон. «Toyota Center».

«Орландо» — «Юта» — 92:105 (25:22, 18:21, 19:28, 30:34)
6 января. Орландо. «Amway Center».

БК Лос-Анджелес Лейкерс
БК Хьюстон Рокетс
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