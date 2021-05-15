«Хьюстон» обыграл «Клипперс», «Даллас» выиграл у «Торонто»
«Хьюстон» переиграл «Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА (122:115). В других встречах «Мемфис» выиграл у «Сакраменто» (107:106), «Даллас» обыграл «Торонто» (114:110).
НБА
Регулярный чемпионат
«Мемфис» — «Сакраменто» — 107:106 (29:25, 24:32, 26:19, 28:30)
М: Уинслоу (25 + 13 подборов), Тилли (16), Тиллман (16 + 10 подборов).
С: Кинг (27), Джонс (17 + 11 подборов), Джеймс (16), Мету (15).
«Хьюстон» — «Клипперс» — 122:115 (30:33, 43:36, 32:24, 17:22)
Х: Олиник (20 + 11 передач), Тэйт (20), Томас (17), Лэмб (17).
К: Кеннард (23), Скрабб (17), Ибака (15).
«Даллас» — «Торонто» — 114:110 (31:26, 35:26, 26:31, 22:27)
Д: Порзингис (21 + 10 подборов), Дончич (20 + 10 подборов + 11 передач), Брансон (19), Финни-Смит (17).
Т: Харрис (31), Флинн (26), Джонсон (15 + 10 подборов).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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