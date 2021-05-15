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«Хьюстон» обыграл «Клипперс», «Даллас» выиграл у «Торонто»

06:27
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«Хьюстон» переиграл «Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА (122:115). В других встречах «Мемфис» выиграл у «Сакраменто» (107:106), «Даллас» обыграл «Торонто» (114:110).

НБА

Регулярный чемпионат

«Мемфис» — «Сакраменто» — 107:106 (29:25, 24:32, 26:19, 28:30)

М: Уинслоу (25 + 13 подборов), Тилли (16), Тиллман (16 + 10 подборов).

С: Кинг (27), Джонс (17 + 11 подборов), Джеймс (16), Мету (15).

«Хьюстон» — «Клипперс» — 122:115 (30:33, 43:36, 32:24, 17:22)

Х: Олиник (20 + 11 передач), Тэйт (20), Томас (17), Лэмб (17).

К: Кеннард (23), Скрабб (17), Ибака (15).

«Даллас» — «Торонто» — 114:110 (31:26, 35:26, 26:31, 22:27)

Д: Порзингис (21 + 10 подборов), Дончич (20 + 10 подборов + 11 передач), Брансон (19), Финни-Смит (17).

Т: Харрис (31), Флинн (26), Джонсон (15 + 10 подборов).

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