«Хьюстон» проиграл «Индиане», «Голден Стэйт» разгромил «Оклахому»

«Хьюстон» проиграл «Индиане» в матче регулярного чемпионата НБА (124:132). «Рокетс» потерпели четвертое поражение кряду.

В другой встрече «Голден Стэйт» с крупным счетом выиграл у «Оклахомы» (147:109). «Тандер» проиграли восьмую встречу подряд.

НБА

Регулярный чемпионат

«Хьюстон» — «Индиана» — 124:132 (24:33, 31:42, 39:31, 30:26)

Х: Уолл (31), Олиник (25 + 10 подборов), Вуд (25 + 13 подборов).

И: Леверт (27), Брогдон (23 + 13 подборов), Сабонис (22 + 11 подборов).

«Оклахома-Сити» — «Голден Стэйт» — 109:147 (32:36, 22:39, 29:50, 26:22)

О: Бэйзли (22), Браун (18 + 12 подборов), Михайлюк (14).

Г: Карри (42), Уиггинс (16), Пул (17).