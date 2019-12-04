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«Хьюстон» хочет переиграть концовку матча с «Сан-Антонио»

16:21
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Руководство «Хьюстона» намерено добиться пересмотра результата матча регулярного чемпионата НБА с «Сан-Антонио» (133:135 2ОТ) из-за ошибочно отмененного попадания Джеймса Хардена, сообщает ESPN.

«Ракетчики» считают, что им должна быть присуждена победа, либо следует назначить переигровку последних 7 минут и 50 секунд.

Последняя переигровка датируется 2008 годом, когда в матче «Майами» — «Атланта» центровому Шакилу О'Нилу ошибочно выписали шестой фол и удалили с площадки.

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