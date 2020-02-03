«Хьюстон» готов обменять своего основного центрового

«Хьюстон» предлагает командам НБА своего основного центрового, Клинта Капелу, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски. По информации источника, «Рокетс» хотят укрепить состав благодаря обмену Капелы. Сообщается, что «Хьюстон» рассчитывает получить центрового и легкого форварда по итогам сделки. Войнаровски пишет, что «Оклахома» готова предложить за Капелу своего центрового Стивена Адамса, также есть информация об интересе «Атланты» к игроку «Хьюстона».

25-летний Капела считается одним из самых ценных активов «Хьюстона» для обмена, его зарплата составляет 14,8 миллиона долларов в год, контракт рассчитан до лета 2023 года. В сезоне-2019/20 швейцарец набирает 13,9 очка и 13,8 подбора в среднем за игру.