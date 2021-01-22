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«Хьюстон» готов дать за Кевина Портера пик второго раунда

09:12
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«Хьюстон» заберет форварда «Кливленда» Кевина Портера. В обратном направлении отправится будущий пик второго раунда, а сами техасцы для подписания используют торговое исключение на 1,7 миллиона долларов, полученное год назад в большой сделке по уходу Клинта Капелы, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Также для добавления Портера в состав будет отчислен Крис Клемонс, который не играет в этом сезоне из-за разрыва ахиллова сухожилия.

Кевин Портер еще не играл в нынешнем сезоне из-за конфликта с генменеджером «Кливленда» Коби Ольтменом.

На драфте-2019 «Кливленд» выменяли Портера у «Милуоки» за четыре пика второго раунда.

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