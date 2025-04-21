«Голден Стэйт» стартовал с победы в серии с «Хьюстоном»
«Голден Стэйт» на выезде обыграл «Хьюстон» в первом матче серии 1/8 финала плей-офф НБА — 95:85.
Самым результативным игроком матча стал защитник гостей Стефен Карри, набравший 31 очко. Центровой хозяев Алперен Шенгюн набрал 26 очков.
НБА. Плей-офф
1/8 финала
«Хьюстон» — «Голден Стэйт» — 85:95 (21:18, 13:29, 26:22, 25:26)
Х: Шенгюн (26 очков), Брукс (11), Смит (11)
ГС: Карри (31), Батлер (25), Подземски (14)
Счет в серии: 0-1
21 апреля. Хьюстон. Toyota Center.
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