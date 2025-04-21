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Сегодня, 07:02

«Голден Стэйт» стартовал с победы в серии с «Хьюстоном»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Голден Стэйт» на выезде обыграл «Хьюстон» в первом матче серии 1/8 финала плей-офф НБА — 95:85.

Самым результативным игроком матча стал защитник гостей Стефен Карри, набравший 31 очко. Центровой хозяев Алперен Шенгюн набрал 26 очков.

НБА. Плей-офф

1/8 финала

«Хьюстон» — «Голден Стэйт» — 85:95 (21:18, 13:29, 26:22, 25:26)

Х: Шенгюн (26 очков), Брукс (11), Смит (11)

ГС: Карри (31), Батлер (25), Подземски (14)

Счет в серии: 0-1

21 апреля. Хьюстон. Toyota Center.

Баскетбол
НБА
БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Хьюстон Рокетс
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