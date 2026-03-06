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6 марта, 06:57

«Голден Стэйт» в овертайме обыграл «Хьюстон»

Евгений Козинов
Корреспондент
Ги Сантос забивает через Рида Шеппарда.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Голден Стэйт» в овертайме переиграл «Хьюстон» в матче регулярного чемпионата НБА — 115:113 ОТ.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Рокетс» Рид Шеппард, набравший 30 очков.

В других матчах «Миннесота» обыграла «Торонто» (115:107), «Сан-Антонио» победил «Детройт» (121:106).

НБА

Регулярный чемпионат

«Хьюстон» — «Голден Стэйт» — 113:115 ОТ (20:30, 27:21, 35:30, 19:20, 12:14)

Х: Шеппард (30), Дюрант (23), Томпсон (18 + 10 подборов), Шенгюн (17).

Г: Подземски (26), Мелтон (23), Хорфорд (17), Сантос (14).

«Миннесота» — «Торонто» — 115:107 (31:27, 24:27, 35:22, 25:31)

М: Эдвардс (22), Гобер (18 + 12 подборов), Рэндл (17), Дивинченцо (16).

Т: Барретт (25), Куикли (18), Барнс (16), Ингрэм (14).

«Сан-Антонио» — «Детройт» — 121:106 (38:23, 33:32, 22:30, 28:21)

С: Вембаньяма (38 + 16 подборов), Фокс (29), Шэмпени (16).

Д: Каннингем (26), Стюарт (18), Д. Робинсон (11), Харрис (11).

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НБА
БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Детройт Пистонс
БК Миннесота Тимбервулвз
БК Торонто Рэпторз
БК Хьюстон Рокетс
Сан-Антонио Спёрс
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