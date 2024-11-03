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Сегодня, 05:58

«Голден Стэйт» в овертайме обыграл «Хьюстон»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Голден Стэйт» на выезде переиграл «Хьюстон» в матче регулярного чемпионата НБА — 127:121 ОТ. «Уорриорз» одержали третью победу подряд.

«Голден Стэйт» с результатом 5-1 идет на 2-м месте в Западной конференции. «Хьюстон» располагается на 8-й строчке — 3-3.

НБА

Регулярный чемпионат

«Хьюстон» — «Голден Стэйт» — 121:127 OT (20:38, 23:33, 37:25, 39:23, 2:8)

Х: Исон (27), Смит (21), Томпсон (18 + 11 подборов), Шенгюн (14 + 10 подборов).

Г: Хилд (27), Куминга (23), Уиггинс (15), Др. Грин (14 + 11 подборов), Подземски (12).

Баскетбол
НБА
БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Хьюстон Рокетс
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