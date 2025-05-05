«Голден Стэйт» обыграл «Хьюстон» и вышел во второй раунд плей-офф НБА

«Голден Стэйт» в седьмом матче первого раунда плей-офф НБА на выезде обыграл «Хьюстон» со счетом 103:89.

Самым результативным на паркете стал защитник «Уорриорз» Бадди Хилд, набравший 33 очка. У его партнера Стефена Карри 22 очка и 10 подборов. Форвард «Рокетс» Амен Томпсон набрал 24 очка.

«Уорриорз» выиграли серию со счетом 4-3 и вышли во второй раунд, где встретятся с «Миннесотой».

НБА

Плей-офф

1/8 финала

«Хьюстон» — «Голден Стэйт» — 89:103 (19:23, 20:28, 23:19, 27:33)

5 мая. Хьюстон. «Toyota Center».

Счет в серии: 3-4.