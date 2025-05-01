«Хьюстон» обыграл «Голден Стэйт» и сократил счет в серии
«Хьюстон» переиграл «Голден Стэйт» в пятом матче первого раунда плей-офф НБА — 131:116. «Рокетс» сократили счет в серии — 2-3.
Разыгрывающий защитник «Хьюстона» Фред Ванвлит стал самым результативным игроком встречи, набрав 26 очков.
Шестой матч в серии состоится 2 мая и начнется в 23:00 по московскому времени.
НБА
Плей-офф
Первый раунд
Пятый матч
«Хьюстон» — «Голден Стэйт» — 131:116 (40:24, 36:25, 31:31, 24:36)
Х: Ванвлит (26), Томпсон (25), Брукс (24), Шенгюн (15).
Г: Муди (25), Нокс (14), Карри (13).
Счет в серии: 2-3.
