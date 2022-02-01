«Голден Стэйт» в гостях обыграл «Хьюстон», Карри набрал 40 очков

«Оклахома» в матче регулярного чемпионата НБА дома победила «Портленд» со счетом 98:81. Защитник «Тандер» Си Джей Макколлум набрал 21 очко.

«Оклахома» занимает 14-е место в таблице Западной конференции. «Портленд» — десятый.

В другом матче «Голден Стэйт» в гостях обыграл «Хьюстон» со счетом 122:108. Защитник «Голедн Стэйт» Стефен Карри набрал 40 очков.

«Голден Стэйт» занимает второе место в таблице Западной конференции. Хьюстон — 15-й.

НБА

Регулярный сезон

«Оклахома» — «Портленд» — 98:81 (19:31, 20:16, 26:14, 33:20)

1 февраля. Оклахома-Сити. «Paycom Center».

«Хьюстон» — «Голден Стэйт» — 108:122 (25:23, 27:38, 26:26, 30:35)

1 февраля. Хьюстон. «Toyota Center».