«Хьюстон» переиграл «Финикс», Дюрант набрал 28 очков

«Хьюстон» переиграл «Финикс» в матче регулярного чемпионата НБА — 117:98.

Атакующий защитник «Рокетс» Амен Томпсон набрал 31 очко, а форвард Кевин Дюрант — 28.

В других встречах «Денвер» обыграл «Атланту» (134:133) благодаря 40 очкам центрового Николы Йокича, «Детройт» выиграл у «Портленда» (122:116), «Нью-Йорк» разгромил «Юту» (146:112), «Мемфис» одержал победу над «Клипперс» (107:98), «Чикаго» потерпел поражение от «Индианы» (105:120).

НБА

Регулярный чемпионат

«Атланта» — «Денвер» — 133:134 (41:23, 32:31, 30:40, 30:40)

А: Александер-Уокер (30), Порзингис (25), Джонсон (21 + 18 подборов + 16 передач).

Д: Йокич (40), Дж. Мюррэй (23 + 12 передач), Хардуэй (17), К. Джонсон (16).

«Детройт» — «Портленд» — 122:116 (30:28, 35:30, 19:27, 38:31)

Д: Каннингем (29), Дюрен (18), Холланд (17), Томпсон (15).

П: Авдия (35 + 11 подборов), Грант (29), Шарп (28).

«Кливленд» — «Сан-Антонио» — 130:117 (30:35, 34:37, 44:19, 22:26)

К: Митчелл (28), Тайсон (24), Э. Мобли (17 + 10 подборов), Томлин (13).

С: Васселл (28), Фокс (25), К. Джонсон (14).

«Нью-Йорк» — «Юта» — 146:112 (41:13, 27:34, 47:30, 31:35)

Н: Брансон (33), Макбрайд (22), Таунс (18), Кларксон (16).

Ю: Джордж (18), Маркканен (18), Бэйли (13), Коллиер (13).

«Торонто» — «Шарлотт» — 86:111 (24:18, 18:35, 28:25, 16:33)

Т: Куикли (31), Барнс (13), Шэд (9).

Ш: Книппел (21), Салон (21), Бриджес (15), Миллер (12), Колкбреннер (12).

«Мемфис» — «ЛА Клипперс» — 107:98 (30:33, 24:25, 30:23, 23:17)

М: Кауард (23 + 14 подборов), Уэллс (17), Спенсер (17), Джарен Джексон (13).

К: Леонард (24), Харден (18), Коллинз (16), Браун (13).

«Милуоки» — «Филадельфия» — 101:116 (20:33, 29:36, 28:24, 24:23)

М: Портис (22), Портер (20), Тернер (19), Роллинз (16), Кузма (14).

Ф: Граймс (22), Джордж (20), Уокер (18), Макси (12), Эджкомб (12).

«Хьюстон» — «Финикс» — 117:98 (24:31, 44:27, 29:14, 20:26)

Х: Томпсон (31), Дюрант (28), Смит (16).

Ф: Брукс (23), Буей (18), Гиллеспи (13).

«Чикаго» — «Индиана» — 105:120 (33:30, 24:32, 26:30, 22:28)

Ч: Уайт (22), Бузелис (19 + 11 подборов), Картер (14).

И: Сиакам (36 + 11 подборов), Матурин (28), Нембхард (15).