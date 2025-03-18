«Хьюстон» в овертайме победил «Филадельфию», по ходу встречи отыграв 25 очков

«Хьюстон» в матче регулярного чемпионата НБА дома обыграл в овертайме «Филадельфию» со счетом 144:137.

Самым результативным на паркете стал защитник «Сиксерс» Квентин Граймс, набравший 46 очков и сделавший 13 подборов. У «Рокетс» защитник Джален Грин и Джабари Смит-младший набрали по 30 очков.

«Хьюстон» по ходу встречи отыграл 25 очков, что стало повторением рекорда франшизы в 2019 году.

«Хьюстон» с 44 победами в 69 матчах занимает второе место в Западной конференции, «Филадельфия» с 23 победами в 68 играх — на 12-й строчке «Востока».

НБА

Регулярный чемпионат

«Хьюстон» — «Филадельфия» — 144:137 ОТ (28:44, 29:34, 45:24, 29:29, 13:6)

18 марта. Хьюстон. «Toyota Center»

«Миннесота» — «Индиана» — 130:132 ОТ (30:30, 16:30, 41:29, 30:28, 13:15)

18 марта. Миннеаполис. «Target Center»

«Юта» — «Чикаго» — 97:111 (22:31, 31:23, 25:32, 19:25)

18 марта. Солт-Лейк-Сити. «Vivint Arena»