34 очка Йокича принесли «Денверу» победу над «Хьюстоном»

«Денвер» на выезде победил «Хьюстон» в матче Кубка Национальной баскетбольной ассоциации — 112:109.

Самым результативным игроком стал центровой «Наггетс» Никола Йокич, на счету которого дабл-дабл: 34 очка, 10 подборов и 9 результативных передач. У «Рокетс» лучшим по набранным очкам стал Рид Шеппард (27).

«Денвер» одержал 12 побед при трех поражениях и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Хьюстон» (10 побед и 4 поражения) идет пятым.

НБА

Регулярный чемпионат

«Хьюстон» — «Денвер» — 109:112 (12:25, 37:21, 29:34, 31:32)

Х: Шеппард (27), Томпсон (22), Смит-мл. (21)

Д: Йокич (34), Мюррей (26), Хардуэй (12)

«Голден Стэйт» — «Портленд» — 123:127 (28:35, 44:30, 25:29, 26:33)

Г: Карри (38), Батлер (20), Поджемски (20)

П: Авдия (26), Лав (26), Клинган (22)

«Юта» — «Оклахома» — 112:144 (44:30, 24:37, 20:43, 24:34)

Ю: Джордж (20), Маркканен (19), Филиповски (18)

О: Гилджес-Александер (31), Джо (16), Уильямс (15)