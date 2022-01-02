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«Денвер» переиграл «Хьюстон», «Юта» проиграла «Голден Стэйт»

08:38
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«Хьюстон» проиграл «Денверу» в матче регулярного чемпионата НБА — 111:124. Для «Наггетс» это третья победа кряду.

В другой встрече «Голден Стэйт» выиграл у «Юты» — 123:116.

НБА

Регулярный чемпионат

«Хьюстон» — «Денвер» — 111:124 (31:30, 24:47, 19:22, 37:25)

Х: Грин (29), Мартин (15), Никс (13).

Д: Йокич (24 + 11 подборов), Кампаццо (22 + 12 передач), Гордон (16).

«Юта» — «Голден Стэйт» — 116:123 (24:29, 26:35, 41:22, 25:37)

Ю: Гобер (20 + 19 подборов), Митчелл (20), Богданович (20), Кларксон (20).

Г: Карри (28), Уиггинс (25), Портер (20).

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Евгений Козинов все материалы автора
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