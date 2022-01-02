«Денвер» переиграл «Хьюстон», «Юта» проиграла «Голден Стэйт»
«Хьюстон» проиграл «Денверу» в матче регулярного чемпионата НБА — 111:124. Для «Наггетс» это третья победа кряду.
В другой встрече «Голден Стэйт» выиграл у «Юты» — 123:116.
НБА
Регулярный чемпионат
«Хьюстон» — «Денвер» — 111:124 (31:30, 24:47, 19:22, 37:25)
Х: Грин (29), Мартин (15), Никс (13).
Д: Йокич (24 + 11 подборов), Кампаццо (22 + 12 передач), Гордон (16).
«Юта» — «Голден Стэйт» — 116:123 (24:29, 26:35, 41:22, 25:37)
Ю: Гобер (20 + 19 подборов), Митчелл (20), Богданович (20), Кларксон (20).
Г: Карри (28), Уиггинс (25), Портер (20).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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