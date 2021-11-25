«Хьюстон» переиграл «Чикаго», «Милуоки» выиграл у «Детройт»
«Бруклин» обыграл «Бостон» в матче регулярного чемпионата НБА — 123:104. В других встречах «Хьюстон» выиграл у «Чикаго» (118:113), «Мемфис» проиграл «Торонто» (113:126), «Милуоки» переиграл «Детройт» (114:93), «Миннесота» оказалась сильнее «Майами» (113:101).
НБА
Регулярный чемпионат
«Бостон» — «Бруклин» — 104:123 (22:29, 27:33, 27:35, 28:26)
Бос: Смарт (20), Тейтум (15), Браун (13).
Бр: Миллс (23), Дюрант (21), Харден (20 + 11 передач).
«Хьюстон» — «Чикаго» — 118:113 (30:32, 25:32, 35:18, 28:31)
Х: Хауз (18), Вуд (16 + 10 подборов), Портер (14).
Ч: Лавин (28), Болл (19), Дерозан (17).
«Мемфис» — «Торонто» — 113:126 (32:25, 39:34, 21:32, 21:35)
М: Морант (23), Бэйн (20), Брукс (20), Джарен Джексон (16), Кларк (16).
Т: Трент (26), Ванвлит (23), Сиакам (17), Ачиува (17), Барнс (17).
«Милуоки» — «Детройт» — 114:93 (32:26, 32:26, 24:22, 26:19)
М: Я. Адетокунбо (33), Портис (28 + 10 подборов), Холидэй (22).
Д: Лайлс (19), Бей (13), Грант (13).
«Миннесота» — «Майами» — 113:101 (30:27, 24:35, 32:20, 27:19)
Мин: Эдвардс (33 + 14 подборов), Бизли (29), Расселл (20).
Май: Адебайо (18), Робинсон (17), Батлер (16), Хирро (16).
«Оклахома-Сити» — «Юта» — 104:110 (25:21, 27:28, 28:32, 24:29)
О: Дорт (27), Гидди (19), Робинсон-Эрл (13 + 10 подборов).
Ю: Кларксон (20), Богданович (19), Конли (18), Гобер (15 + 17 подборов).
«Нью-Орлеан» — «Вашингтон» — 127:102 (36:27, 36:23, 23:23, 32:29)
Н: Ингрэм (26), Валанчюнас (21 + 11 подборов), Харт (16).
В: Бил (23), Нето (13), Динуидди (11).
«Сан-Антонио» — «Атланта» — 106:124 (27:27, 31:38, 25:38, 23:21)
С: Форбс (23), Мюррэй (22 + 11 передач), Пелтль (15 + 10 подборов).
А: Янг (31 + 11 передач), Богданович (18), Коллинз (15).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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