«Хьюстон» победил «Юту», «Денвер» проиграл «Портленду»

«Денвер» проиграл «Портленду» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 110:118.

Самым результативным игроком встречи стал канадский защитник «Денвера» Джамал Мюррэй — у него 35 очков.

«Денвер» потерпел поражение после 2 побед подряд.

В других матчах НБА «Сан-Антонио» дома победил «Юту» — 119:97, а «Хьюстон» — «Бостон» (109:93).

НБА

Регулярный чемпионат

«Хьюстон» — «Бостон» — 109:93 (29:29, 28:21, 25:23, 27:20)

Х: Шенгюн (26 очков + 10 передач), Смит (14 + 10 подборов), Томпсон (14)

Б: Тейтум (19), Квета (16), Гарза (14)

«Сан-Антонио» — «Юта» — 119:97 (27:16, 32:33, 35:20, 25:28)

С: Харпер (17), Касл (16), Джонсон (15)

Ю: Маркканен (22), Петерсон (14), Окоги (9)

«Денвер» — «Портленд» — 110:118 (31:19, 35:39, 21:27, 23:33)

Д: Мюррэй (35), Йокич (23), Браун (14)

П: Авдия (25), Лиллард (20), Клингэн (17 + 18 подборов)

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