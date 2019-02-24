"Хьюстон" без Хардена обыграл "Голден Стэйт", "Милуоки" победил "Миннесоту"

"Хьюстон" в матче регулярного чемпионата НБА обыграл "Голден Стэйт" - 118:112. Самым результативным игроком встречи стал форвард "Уорриорз" Кевин Дюрант, набравший 29 очков. Лидер "Рокитс" Джеймс Харден в этой встрече не играл.

"Милуоки" победил "Миннесоту" - 140:128. Лидер "Бакс" Яннис Адетокунбо набрал 27 очков.

НБА

Регулярный чемпионат

"Голден Стэйт" - "Хьюстон" - 112:118 (20:35, 34:26, 32:31, 26:26)

Г: Дюрант (29), Карри (25), Томпсон (20).

Х: Гордон (25), Пол (23+17 передач), Фарид (20).

"Милуоки" - "Миннесота" - 140:128 (35:32, 34:38, 38:39, 33:19)

Мил: Миддлтон (28), Адетокунбо (27), Лопес (19).

Мин: Роуз (23), Гибсон (20), Уиггинс (18).