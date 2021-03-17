«Атланта» обыграла «Хьюстон», «Майами» выиграл у «Кливленда»

«Майами» переиграл «Кливленд» в матче регулярного чемпионата НБА (113:98). В других встречах «Филадельфия» выиграла у «Нью-Йорка» (99:96), «Хьюстон» проиграл «Атланте» (107:119), «Чикаго» обыграл «Оклахому» (123:102).

НБА

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Нью-Йорк» — 99:96 (20:21, 28:35, 25:26, 26:14)

Ф: Харрис (30), Сет Карри (20), Симмонс (16 + 13 подборов).

Н: Рэндл (19 + 15 подборов), Беркс (19), Барретт (17).

«Хьюстон» — «Атланта» — 107:119 (22:35, 36:38, 34:20, 15:26)

Х: Оладипо (34), Тэйт (25), Портер (22).

А: Галлинари (29), Коллинз (20 + 10 подборов), Хертер (16).

«Майами» — «Кливленд» — 113:98 (37:26, 25:22, 33:28, 18:22)

М: Батлер (28 + 12 подборов), Олиник (17), Хирро (15).

К: Секстон (21), Макги (16 + 8 подборов), Нэнс (14 + 9 подборов).

«Чикаго» — «Оклахома-Сити» — 123:102 (42:28, 29:35, 31:16, 21:23)

Ч: Лавин (40), Маркканен (22), Янг (17).

О: Гилджес-Александер (21), Браун (20 + 16 подборов), Уильямс (14).