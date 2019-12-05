Ховард вышел на 16-е место в истории НБА по количеству блок-шотов

«Лейкерс» разгромили «Юту» в матче регулярного чемпионата НБА — 121:96. На счету центрового калифорнийцев Дуайта Ховарда 7 очков, 9 подборов, 1 передача и 3 блок-шота. По последнему показателю он вышел на 16-е место в истории лиги, превзойдя результат Джорджа Джонсона (2082).

В ближайшее время центровой «озерников» может обойти Манута Бола (2086). Лидер — Хаким Оладжувон (3830).

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