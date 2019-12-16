Ховард вышел на 15-е место по количеству блок-шотов в НБА
08:56
Центровой «Лейкерс» Дуайт Ховард вышел на 15-е место по количеству блок-шотов за историю НБА. В его активе 2087 блок-шотов. Он обогнал Манута Болла (2086). На первом месте Хаким Оладжувон (3830).
Congrats to @DwightHoward of the @Lakers for moving up to 15th on the all-time BLOCKS list! #LakeShow pic.twitter.com/fq0N1q0wXO— NBA (@NBA) December 15, 2019
Ранее «Лейкерс» обыграли «Атланту» (101:96) в матче регулярного чемпионата НБА.
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