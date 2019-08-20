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Ховард, Ноа и Спейтс пройдут просмотры в «Лейкерс»

23:08
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«Лейкерс» продолжают искать замену центровому Демаркусу Казинсу, который получил травму колена. Из-за разрыва крестообразной связки он может пропустить несколько месяцев, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

«Лейкерс» хотят провести индивидуальные просмотры для центровых Дуайта Ховарда, Жоакима Ноа и Марриза Спейтса. Все они должны побывать в Лос-Анджелесе на этой неделе. Еще один вариант — приглашение Марчина Гортата.

В прошедшем сезоне Казинс выступал за «Голден Стэйт» и в регулярном чемпионате в среднем за игру набирал 16,3 очка, делал 8,2 подбора и отдавал 3,6 передачи.

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