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Хорфорд заразился коронавирусом

04:25
Эл Хорфорд. Фото Instagram
Эл Хорфорд. Фото Instagram
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Центровой «Бостона» Эл Хорфорд сдал положительный тест на коронавирус. Как сообщает The Athletic, 35-летний доминиканец находится сейчас на карантине.

Напомним, в пятницу положительный тест на коронавирус сдал другой игрок «Селтикс» — Джейлен Браун.

35-летний Хорфорд летом вернулся в «Бостон» из «Оклахомы». В прошлом сезоне он сыграл в 28 матчах, набирая в среднем по 14,2 очка.

Новый сезон в НБА стартует в среду, 20 октября. «Бостон» в первом матче сыграет с «Нью-Йорком».

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Евгений Козинов все материалы автора
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