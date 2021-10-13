Хорфорд заразился коронавирусом
Центровой «Бостона» Эл Хорфорд сдал положительный тест на коронавирус. Как сообщает The Athletic, 35-летний доминиканец находится сейчас на карантине.
Напомним, в пятницу положительный тест на коронавирус сдал другой игрок «Селтикс» — Джейлен Браун.
35-летний Хорфорд летом вернулся в «Бостон» из «Оклахомы». В прошлом сезоне он сыграл в 28 матчах, набирая в среднем по 14,2 очка.
Новый сезон в НБА стартует в среду, 20 октября. «Бостон» в первом матче сыграет с «Нью-Йорком».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю