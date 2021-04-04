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Холидэй подпишет контракт с «Милуоки» на 4 года и 160 миллионов долларов

20:02
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Разыгрывающий Дрю Холидэй подпишет новый контракт с «Милуоки». «Бакс» договорились с 30-летним баскетболистом о 4-летнем максимальном продлении контракта на 160 миллионов долларов, сообщает в Twitter инсайдер Шэмс Чарания.

Действующее соглашение Холидэя было рассчитано до 2022 года с опцией игрока в 2021 году.

В своем первом сезоне в составе «Милуоки» Холидэй набирает 17 очков, 5,4 передачи и 4,6 подбора за матч. Игрок проводит в среднем 31,7 минуты на паркете за встречу.

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