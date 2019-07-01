Холфорд подпишет контракт на 109 миллионов долларов с "Филадельфией"

Центровой/тяжелый форвард Эл Холфорд договорился о контракте с "Филадельфией", сообщает в своем Твиттере журналист ESPN Эдриан Войнаровски.

Сообщается, что контракт будет рассчитан на четыре года. Баскетболист за это время заработает 109 миллионов долларов.

33-летний Эл Холфорд в прошлом сезоне выступал за "Бостон". В его активе 68 матчей в регулярном чемпионате и 9 в плей-офф. Средние показатели за матч: 13,6 очка, 6,7 подборов, 4,2 ассистов в "регулярке" и 13,9 очка, 9,0 подбора, 4,4 передачи в плей-офф.

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