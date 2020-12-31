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Хэммон стала первой женщиной, которая выступила в роли главного тренера клуба НБА. У нее есть российский паспорт

08:02
Бекки Хэммон в матче «Сан-Антонио» — «Лейкерс». Фото Instagram
Бекки Хэммон в матче «Сан-Антонио» — «Лейкерс». Фото Instagram
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Ассистент «Сан-Антонио» Бекки Хэммон стала первой женщиной, которая выступила в роли главного тренера клуба НБА в официальном матче.

43-летней Хэммон пришлось руководить командой в матче против «Лейкерс» (107:121) после удаления Грегга Поповича за два технических фола.

Хэммон работает в тренерском штабе «Сан-Антонио» с 2014 года. В феврале 2008-го Хэммон взяла российский паспорт и выступала за сборную России, с которой стала бронзовой призером Олимпиады-2008.

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