Хэммон стала первой женщиной, которая выступила в роли главного тренера клуба НБА. У нее есть российский паспорт

Ассистент «Сан-Антонио» Бекки Хэммон стала первой женщиной, которая выступила в роли главного тренера клуба НБА в официальном матче.

43-летней Хэммон пришлось руководить командой в матче против «Лейкерс» (107:121) после удаления Грегга Поповича за два технических фола.

Хэммон работает в тренерском штабе «Сан-Антонио» с 2014 года. В феврале 2008-го Хэммон взяла российский паспорт и выступала за сборную России, с которой стала бронзовой призером Олимпиады-2008.