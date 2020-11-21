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Харрис подписал новый контракт с «Бруклином» на 75 миллионов долларов

06:49
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Атакующий защитник Джо Харрис останется в «Бруклине». Как сообщил в Twitter инсайдера ESPN Эдриан Воджнаровски, 29-летний американец, который вышел на рынок свободных агентов, договорился с клубом о новом четырехлетнем контракте на 75 миллионов долларов. Он выступает за «Нет» с 2016 года.

В прошлом сезоне Харрис сыграл в 69 матчах НБА, набирая в среднем по 14,5 очка.

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