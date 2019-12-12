«Хьюстон» на выезде переиграл «Кливленд» в матче регулярного чемпионата НБА (116:110). Главным героем встречи стал разыгрывающий защитник «ракетчиков» Джеймс Харден, набравший 55 очков.

Он стал третьим игроком в истории лиги, набиравшим 50 очков против 15 команд. Майкл Джордан и Коби Брайант делали подобное против 17 команд.

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