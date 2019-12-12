Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Харден — третий игрок в истории НБА, набиравший 50 очков против 15 команд

10:26
Теги:

«Хьюстон» на выезде переиграл «Кливленд» в матче регулярного чемпионата НБА (116:110). Главным героем встречи стал разыгрывающий защитник «ракетчиков» Джеймс Харден, набравший 55 очков.

Он стал третьим игроком в истории лиги, набиравшим 50 очков против 15 команд. Майкл Джордан и Коби Брайант делали подобное против 17 команд.

НБА: расписание и результаты матчей, новости, статистика игроков

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир