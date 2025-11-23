Харден стал первым игроком НБА, установившим рекорд по очкам в двух разных клубах

Американский баскетболист «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймс Харден стал первым игроком в НБА, установившим рекорд по набранным очкам в одном матче за два разных клуба.

В матче регулярного чемпионата НБА против «Шарлотт Хорнетс» (131:116) он набрал 55 очков, что является лучшим показателем по результативности за одну игру в истории «Клипперс». Также он сделал три подбора и отдал семь передач.

В «Хьюстон Рокетс» в 2019 году Харден дважды набирал 61 очко за матч — это рекорд клуба.