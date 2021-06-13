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Харден пропустит третий матч подряд в серии против «Милуоки»

06:27
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Защитник «Бруклина» Джеймс Харден пропустит четвертый матч серии второго раунда плей-офф НБА против «Милуоки», сообщает журналист ESPN Малика Эндрюс со ссылкой на главного тренера «Нетс» Стива Нэша.

31-летний американец продолжает восстанавливаться от мышечной травмы, его состояние прогрессирует в лучшую сторону. Таким образом, Харден пропустит третий матч в серии против «Бакс» подряд.

«Бруклин» ведет в серии против «Милуоки» со счетом 2-1. Четвертый матч состоится сегодня, 13 июня. Начало — в 22.00 (мск).

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