Харден пропустит третий матч подряд в серии против «Милуоки»
Защитник «Бруклина» Джеймс Харден пропустит четвертый матч серии второго раунда плей-офф НБА против «Милуоки», сообщает журналист ESPN Малика Эндрюс со ссылкой на главного тренера «Нетс» Стива Нэша.
31-летний американец продолжает восстанавливаться от мышечной травмы, его состояние прогрессирует в лучшую сторону. Таким образом, Харден пропустит третий матч в серии против «Бакс» подряд.
James Harden remains out for Game 4 between the Nets and Bucks (Sunday on ABC), Steve Nash says. Harden is «progressing» Nash says.— Malika Andrews (@malika_andrews) June 12, 2021
Jeff Green has been upgraded to questionable for Game 4, Nash says.
«Бруклин» ведет в серии против «Милуоки» со счетом 2-1. Четвертый матч состоится сегодня, 13 июня. Начало — в 22.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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