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Харден пропустит как минимум 10 дней из-за растяжения подколенного сухожилия

00:18
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Защитник «Бруклина» Джеймс Харден прошел обследование, которое подтвердило растяжение правого подколенного сухожилия. Игрок продолжит реабилитацию и пропустит как минимум 10 дней, сообщает в Twitter журналист Марк Стайн.

Харден усугубил травму в начале матча регулярного чемпионата НБА против «Нью-Йорка» (114:112). MVP сезона-17/18 только вернулся в строй, пропустив два предыдущих матча.

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