07:09 | Баскетбол — НБА

Харден повторил уникальный рекорд Майкла Джордана

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Защитник "Хьюстона" Джеймс Харден повторил достижение, принадлежащее экс-игроку "Чикаго" Майклу Джордану. Это произошло после матча с "Финиксом" (149:113).

В этой игре баскетболист стал самым результативным в своем команде 30 очков, 13 подборов и 9 ассистов. Как и Майклу Джордану, ему удалось заработать 2700 очков, 500 подборов и 500 результативных передач за один сезон. Такое достижение покорилось только им двоим за всю историю НБА.

29-летний Джеймс Харден выступает за "Хьюстон" с 2012 года. В 2018 году он был признан самым ценным игроком НБА.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/basketball/nba/

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