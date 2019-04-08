Харден повторил уникальный рекорд Майкла Джордана

Защитник "Хьюстона" Джеймс Харден повторил достижение, принадлежащее экс-игроку "Чикаго" Майклу Джордану. Это произошло после матча с "Финиксом" (149:113).

В этой игре баскетболист стал самым результативным в своем команде 30 очков, 13 подборов и 9 ассистов. Как и Майклу Джордану, ему удалось заработать 2700 очков, 500 подборов и 500 результативных передач за один сезон. Такое достижение покорилось только им двоим за всю историю НБА.

29-летний Джеймс Харден выступает за "Хьюстон" с 2012 года. В 2018 году он был признан самым ценным игроком НБА.

🚀 @JHarden13 joins Michael Jordan as the only players to have at least 2,700 points, 500 assists and 500 rebounds in a season! #Rockets pic.twitter.com/DUwnPnBlsu – NBA (@NBA) 8 апреля 2019 г.

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