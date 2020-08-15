Харден повторил два достижения Джордана

Защитник «Хьюстона» Джеймс Харден повторил два достижения легендарного баскетболиста «Чикаго» Майкла Джордана.

По итогам регулярного сезозна-2019/20 Харден набирал в среднем 34,3 очка, 6,6 подбора, 7,5 ассиста и 1,8 перехвата за матч, став лучшим по количеству набранных очков и совершенных перехватов за сезон. Ранее такое удавалось только Майклу Джордану и Аллену Айверсону. Также, Харден стал самым результативным игроком НБА в третий раз подряд, до него такой результат показывали три баскетболиста — Джордж Гервин, Майкл Джордан и Кевин Дюрэнт.

«Хьюстон» вышел в плей-офф НБА, где встретится с «Оклахомой».