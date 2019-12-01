Харден повторил достижение Джордана в НБА

Защитник «Хьюстона» Джеймс Харден повторил достижение легендарного Майкла Джордана в НБА, сообщает ESPN.

В матче регулярного чемпионата с «Атлантой», завершившегося победой «Рокитс» со счетом 158:111, Харден набрал 60 очков. Таким образом он сравнялся с Джорданом по количеству матчей с 60 и более очками за игру — по четыре матча.

Лидером по данному показателю является Уилт Чемберлен — 32 матча. Второе место у Коби Брайанта — шесть игр.

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